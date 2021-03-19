В Пензе артисты филармонии организовали вечер «Крымская весна»

19.03.2021 | 20:17

Стихи Николая Гумилева читали на литературно-музыкальном вечере «Крымская весна». Полуостров стал источником вдохновения для многих композиторов, художников, поэтов. Им был очарован Александр Пушкин и посвятил ему ряд своих произведений. Одно из них - «Фонтан Бахчисарайского дворца», который затем превратился в романс.

«Вот уже в седьмой раз в Россию приходит «Крымская весна». Это плеск Черного моря, запах мимозы, магнолии, это музыка Рахманинова и Римского-Корсакова, это поэзия Пушкина, Ахматовой, Цветаевой, это воспоминания Некрасова и Гумилева, полотна Айвазовского и Куинджи», - рассказала заместитель директора «Пензаконцерта» Любовь Сычева.

«Крымскую весну» в город принесли солисты Губернаторской симфонической капеллы и артисты областной филармонии.