Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|21:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Снег |
-11oC
-10oC
Завтра | Снег |
 

Культура

В картинной галерее открылась первая в году крупная экспозиция

Печать

Первая крупная экспозиция 2021 года в картинной галерее посвящена декоративно-прикладному искусству. Более 100 работ как начинающих, так и более опытных мастеров из Пензы, Саранска и Самары представлены на суд публики.

«Каждые три года будет повторение этих выставок», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Когда экспозиция в следующий раз окажется в залах картинной галереи, ей планируется выделить площадь побольше. Ведь вместить все шедевры мастеров очень сложно.

Людмила Маневич решила использовать предоставленное пространство по максимуму. Ее работа «Золотая рама» занимает центральное место в выставочном помещении. Фигура, собранная из нескольких квадратов, символизирует прошлое и настоящее страны.

«От золотой маленькой рамы, по истории если просмотреть внимательнее, то к золотой раме сегодняшнего дня. Вообще тут есть во всем смысл - в самой веревке, цвет, как она плетется, белое движение, красное движение, черное (война). Это наша история», - рассказала участница выставки.

«Искусство безгранично и не имеет времени практически, на него не действуют ни пандемия, никакие другие стихийные бедствия», - заявила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Тем не менее все гости и участники выставки были в средствах индивидуальной защиты и старались соблюдать социальную дистанцию.

Увидеть гобелены ручной работы, авторские платья, ремни и стеклянные статуэтки пензенцы смогут увидеть в течение месяца.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Зачем?

Гость||

Еще от нелепого кентавра с задранным хвостом и яйцами не отдышались, так теперь будем изучать историю страны по веревочкам и ниточкам! Кому нужен этот абсурд?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте