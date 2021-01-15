В картинной галерее открылась первая в году крупная экспозиция

15.01.2021 | 20:13

Первая крупная экспозиция 2021 года в картинной галерее посвящена декоративно-прикладному искусству. Более 100 работ как начинающих, так и более опытных мастеров из Пензы, Саранска и Самары представлены на суд публики.

«Каждые три года будет повторение этих выставок», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Когда экспозиция в следующий раз окажется в залах картинной галереи, ей планируется выделить площадь побольше. Ведь вместить все шедевры мастеров очень сложно.

Людмила Маневич решила использовать предоставленное пространство по максимуму. Ее работа «Золотая рама» занимает центральное место в выставочном помещении. Фигура, собранная из нескольких квадратов, символизирует прошлое и настоящее страны.

«От золотой маленькой рамы, по истории если просмотреть внимательнее, то к золотой раме сегодняшнего дня. Вообще тут есть во всем смысл - в самой веревке, цвет, как она плетется, белое движение, красное движение, черное (война). Это наша история», - рассказала участница выставки.

«Искусство безгранично и не имеет времени практически, на него не действуют ни пандемия, никакие другие стихийные бедствия», - заявила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Тем не менее все гости и участники выставки были в средствах индивидуальной защиты и старались соблюдать социальную дистанцию.

Увидеть гобелены ручной работы, авторские платья, ремни и стеклянные статуэтки пензенцы смогут увидеть в течение месяца.