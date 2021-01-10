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Культура

Православный театр показал пензенцам сказку «Цветик-семицветик»

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Около 60 артистов задействовали в постановке Семейного православного театра, причем некоторые из них родственники. На сцене Центра культуры и досуга прошел новый спектакль «Цветик-семицветик».

«Готовились мы год в связи со сложившейся обстановкой. Тяжело давалась подготовка, но с божьей помощью все сложилось. И сегодня мы здесь, готовы радовать наших зрителей, детей из воскресной школы, многодетных семей, малообеспеченных», - рассказала худрук Семейного православного театра Галина Медведева.

Полет фантазии творческой труппы оказался безграничным. Историю, написанную еще в 40-х годах прошлого столетия Валентином Катаевым решили разбавить другими сказочными персонажами. Так появились Серый Волк, Снеговик и пудель по кличке Артемон.

«Наши дети такие новые, молодые артисты. Мне кажется, они тоже любят наш театр и любят выступать на сцене», - отметила актриса Светлана Антонова.

«Вообще несложная роль. Я тоже иногда волнуюсь», «Есть иногда такое волнение. Но если у тебя три-два спектакля, то на втором и третьем уже не чувствуешь этого волнения», - поделились юные члены труппы Сергей Белов и Николай Русейкин.

Последний отметил самый страшный для него момент представления: однажды у него слетел парик.

«Цветик-семицветик» далеко не первый спектакль творческого коллектива. В прошлом году Семейный православный театр показал зрителям новогоднюю сказку «Морозко».

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Гость||

А сказ о Попе и его работнике Балде будут ставить?

Гость||

Казаков был?

Гость||

У него раньше Новый год прошёл...

Гость||

Этот мир скатился в пропасть.Дети мечтают стать не космонавтами или учёными,а попами,чтобы не работать и жить за счёт населения.Чтобы отнимать у будущих детей ДК и кинотеатры.

Имя: Гость
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