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Культура

В областной филармонии открыли концертный год

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Концертный 2021 год в областной филармонии открыл коллектив эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд». Его солистам выпала честь поделиться с пензенцами своим «Новогодним настроением» - именно так называется праздничная программа.

«Очень рады, мы соскучились, волнуемся. Я уже давно не видел публику, потому что в основном были записи онлайн. Надеюсь, всем понравится, тем более по нормам, которые установлены, зал продан. Мы увидим настоящих зрителей, а не которые на нас смотрят по интернету», - отметил художественный руководитель эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Юрий Белоногов.

Соскучились по концертной атмосфере, акустике, живому исполнению и зрители, занявшие свои места в органном зале около зеленой красавицы.

«Я думаю, зал обязательно будет подпевать, потому что все песни людям известны. Это песни из кинофильмов, песни зимние, которые поются из года в год на Новый год. В принципе, и веселых много, и лирических», - рассказала солистка эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Светлана Бисяева.

В исполнении Александра Ренуара, Анастасии Воробьевой, Светланы Бисяевой, Александра Яковлева и руководителя Юрия Белоногова прозвучало 19 композиций.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В областной филармонии открыли концертный год
Молодцы. А теперь закрывайте.

Гость||

А как же коронавирус?

Гость||

Солистка в белом наколота. На зоне чалилась?

Имя: Гость
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