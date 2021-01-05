В областной филармонии открыли концертный год

05.01.2021 | 19:07

Концертный 2021 год в областной филармонии открыл коллектив эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд». Его солистам выпала честь поделиться с пензенцами своим «Новогодним настроением» - именно так называется праздничная программа.

«Очень рады, мы соскучились, волнуемся. Я уже давно не видел публику, потому что в основном были записи онлайн. Надеюсь, всем понравится, тем более по нормам, которые установлены, зал продан. Мы увидим настоящих зрителей, а не которые на нас смотрят по интернету», - отметил художественный руководитель эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Юрий Белоногов.

Соскучились по концертной атмосфере, акустике, живому исполнению и зрители, занявшие свои места в органном зале около зеленой красавицы.

«Я думаю, зал обязательно будет подпевать, потому что все песни людям известны. Это песни из кинофильмов, песни зимние, которые поются из года в год на Новый год. В принципе, и веселых много, и лирических», - рассказала солистка эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Светлана Бисяева.

В исполнении Александра Ренуара, Анастасии Воробьевой, Светланы Бисяевой, Александра Яковлева и руководителя Юрия Белоногова прозвучало 19 композиций.