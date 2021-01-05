В Белинском районе отреставрируют три объекта культурного наследия

05.01.2021 | 11:36

В 2021 году в Белинском районе, где расположен государственный музей-усадьба В. Г. Белинского, отреставрируют три объекта культурного наследия. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на своей странице в Instagram.

Речь идет о доме бывшего уездного училища, где учился знаменитый критик (культурное наследие федерального значения), доме купца Антюшина (памятник истории и культуры регионального значения) и здании районного информационно-досугового центра.

Первый объект приспособят к современному использованию, второй - капитально отремонтируют. На это из областного бюджета выделят 37,8 млн рублей.

Что касается досугового центра, то на приведение его в порядок требуется около 32 млн рублей. Вопросы об источниках финансирования и начале ремонта только поручено проработать.