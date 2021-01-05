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Культура

В Белинском районе отреставрируют три объекта культурного наследия

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В 2021 году в Белинском районе, где расположен государственный музей-усадьба В. Г. Белинского, отреставрируют три объекта культурного наследия. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на своей странице в Instagram.

Речь идет о доме бывшего уездного училища, где учился знаменитый критик (культурное наследие федерального значения), доме купца Антюшина (памятник истории и культуры регионального значения) и здании районного информационно-досугового центра.

Первый объект приспособят к современному использованию, второй - капитально отремонтируют. На это из областного бюджета выделят 37,8 млн рублей.

Что касается досугового центра, то на приведение его в порядок требуется около 32 млн рублей. Вопросы об источниках финансирования и начале ремонта только поручено проработать.

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Источник — www.instagram.com/yagov_oleg
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Первый объект приспособят к современному использованию,
То есть изуродуют.

Гость||

Вот это деньжищи...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На это из областного бюджета выделят 37,8 млн рублей.
Белозерцев сказал, что только проектно-сметная документация будет стоить 37 миллионов! КТО ВРЕТ??

Гость||

Инстаграм Белозерцева: Давно планировал посетить музей-усадьбу В.Г. Белинского, в этот раз удалось. Экспозиция уникальная, очень интересно! Усадьба нуждается в реконструкции, 37 миллионов на проектно-сметную документацию направим в этом году.

Гость||

Гость писал(a):

37 миллионов! КТО ВРЕТ??
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Имя: Гость
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