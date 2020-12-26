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Культура

В Пензе состоялся последний в году органный концерт

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Московская органистка приехала, чтобы поднимать настроение пензенцам, и программу подобрала соответствующую, включила в нее произведения повеселее.

«Год был тяжелый, и, конечно, хочется как-то развеять это тягостное настроение. Классическая музыка, которая у меня в программе, очень легкая - увертюра к «Сороке-воровке» Джоаккино Россини, например, или Антонио Вивальди, «Менуэт» Боккерини. Итальянские композиторы, как сама природа Италии, щедрые на мелодии, солнечные», - рассказала Юлия Иконникова.

Меломаны услышали сочинения Энио Морриконе, Эдварда Грига, небольшие джазовые композиции. Концерт продолжался почти полтора часа.

Кроме столичной исполнительницы, в концерте приняли участие местные артисты - солисты Губернаторской симфонической капеллы.

Юлия Иконникова замкнула список из тех, кто играл на пензенском органе в 2020 году. В ближайшее время музыкальный инструмент зазвучит 7 и 14 января 2021-го.

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КТО ПРИДУМАЛ ЭТУ ДРЯНЬ ЧТОБ РУКИ ОТСОХЛИ

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