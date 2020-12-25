В пензенском драмтеатре возобновили показ спектакля «Двое»

25.12.2020 | 20:10

В Пензенском драматическом театре завершены репетиции камерного спектакля по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона «Двое на качелях». На малой сцене на протяжении всей постановки будет только два актера.

«Всегда интересно смотреть вблизи, как происходит жизнь человеческого духа. На большой сцене это сделать иногда непросто, а малая сцена для того и создана, чтобы наблюдать, что происходит в персонажем прямо на твоих глазах», - отметил художественный руководитель Пензенского Драматического театра Сергей Казаков.

Спектакль «Двое» восстановленный. Премьера состоялась 22 февраля, но в связи с пандемией его на время заморозили. А потом по семейным обстоятельствам пришлось поменять исполнительницу одной из главных ролей. Вместо Яны Дубровиной танцовщицу Гитель теперь играет Анна Арзямова.

«Спектакль получился с немножко другой энергией - по той причине, что поменялась одна составляющая», - пояснил режиссер спектакля Никита Кузин.

Первые показы возобновленной постановки запланированы на 26 и 27 декабря.