Перед пензенцами выступил ансамбль «Казачья застава»

Новой программой ансамбль песни и танца «Казачья застава» закрыл цикл концертов, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Тематика номеров соответствующая, и каждый выход артистов на сцену проникнут патриотизмом и любовью к Родине.
«То есть все про войну, все про Победу, все про нашу доблесть и то, чем мы должны гордиться», - рассказал артист хора.
Традиционно ансамбль представил публике концертные номера, созданные на основе достоверных архивных материалов из жизни пензенских казаков. Каждая песенно-танцевальная постановка - это отдельная история, рассказывающая о героическом прошлом станичников Дона, Кубани, Среднего Поволжья, а также Сурского края.
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