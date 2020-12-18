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Культура

Перед пензенцами выступил ансамбль «Казачья застава»

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Новой программой ансамбль песни и танца «Казачья застава» закрыл цикл концертов, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Тематика номеров соответствующая, и каждый выход артистов на сцену проникнут патриотизмом и любовью к Родине.

«То есть все про войну, все про Победу, все про нашу доблесть и то, чем мы должны гордиться», - рассказал артист хора.

Традиционно ансамбль представил публике концертные номера, созданные на основе достоверных архивных материалов из жизни пензенских казаков. Каждая песенно-танцевальная постановка - это отдельная история, рассказывающая о героическом прошлом станичников Дона, Кубани, Среднего Поволжья, а также Сурского края.

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