Пензенцам покажут спектакль о любви преподавателя к студентке

03.12.2020 | 19:15

«Быть или не быть?», «Тварь ли я дрожащая, или право имею?», «Легко ли быть молодым?» - все эти вопросы присущи новой постановке под названием «С училища». Последние репетиции проходят на малой сцене драматического театра. Спектакль, мягко говоря, нестандартный - все в нем на грани фола.

«Дерзкая речь, дерзкие отношения (достаточно жесткие и в то же время откровенные) - это и есть, на мой взгляд, язык сегодняшней молодежи, потому что молодежь все, что считает нужным, говорит, не стесняется. Это хорошо. Поэтому мне кажется, что премьера вызовет определенный интерес», - сообщил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

«Эта история очень спорная. На сегодняшний день она вызывает у зрителей много споров, вопросов. У кого-то это откликается, кому-то кажется, что это чернуха и такого не может быть на сцене. Но мне кажется, что к этому материалу нужно подходить аккуратненько, театрально. На на мой взгляд, это современный Достоевский», - рассказал режиссер-постановщик спектакля Кирилл Заборихин.

Молодой преподаватель колледжа мается от неприкаянности в любви к своей студентке, да еще и мать постоянно читает мораль.

Премьерные показы назначены на 9 и 10 декабря. Все билеты уже проданы.