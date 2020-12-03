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Культура

Пензенцам покажут спектакль о любви преподавателя к студентке

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«Быть или не быть?», «Тварь ли я дрожащая, или право имею?», «Легко ли быть молодым?» - все эти вопросы присущи новой постановке под названием «С училища». Последние репетиции проходят на малой сцене драматического театра. Спектакль, мягко говоря, нестандартный - все в нем на грани фола.

«Дерзкая речь, дерзкие отношения (достаточно жесткие и в то же время откровенные) - это и есть, на мой взгляд, язык сегодняшней молодежи, потому что молодежь все, что считает нужным, говорит, не стесняется. Это хорошо. Поэтому мне кажется, что премьера вызовет определенный интерес», - сообщил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

«Эта история очень спорная. На сегодняшний день она вызывает у зрителей много споров, вопросов. У кого-то это откликается, кому-то кажется, что это чернуха и такого не может быть на сцене. Но мне кажется, что к этому материалу нужно подходить аккуратненько, театрально. На на мой взгляд, это современный Достоевский», - рассказал режиссер-постановщик спектакля Кирилл Заборихин.

Молодой преподаватель колледжа мается от неприкаянности в любви к своей студентке, да еще и мать постоянно читает мораль.

Премьерные показы назначены на 9 и 10 декабря. Все билеты уже проданы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

здравствуйте ! хотелось бы передать привет следующим людям кавер группе * балбесы * в полном составе а так же актерам которые играют спектакле * зале есть врач *и пожелать героине нового реалити шоу кушать на тошак побольше черного молотого перца и других японских приправ.

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