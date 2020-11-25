Жители Белинского района создали «Чембарскую книгу памяти»

25.11.2020 | 20:04

Никто не забыт на страницах этой энциклопедии. Вышел в свет первый том «Чембарской книги памяти» - свода биографий уроженцев Белинского района, которые защищали Родину от врагов.

«Мы взяли не только Великую Отечественную войну, хотя это самое главное событие, - мы взяли полностью Вторую мировую войну. То есть на страницах «Книги памяти» мы можем найти участников советско-финской войны (их 36 человек), 26 человек, которые погибли в боях с Японией уже в августе 1945 года», - сообщил автор-составитель книги Вячеслав Гришаков.

Всего в книге кратко написано о 4,5 тысячи человек, которые не вернулись домой: погибли на фронте, пропали без вести, были замучены в концлагерях.

«В конце 2018 года начали подготовку к 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, и одна из основных идей, которая мне была интересна, - это чтобы каждое муниципальное образование Пензенской области подготовило «Книгу памяти». Белинский район обратился с просьбой расширить направление работы», - отметил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Тираж биографического словаря - 100 экземпляров. Второй том планируется издать в 2021 году.

«Я не хочу присваивать себе персональные лавры в создании этой книги. Данная работа - это, можно сказать, народная «Книга памяти», потому что в ее создании принимали участие все неравнодушные граждане Белинского района, города Белинского, которые делились фотографиями, письмами», - рассказал Вячеслав Гришаков.

Презентовали документальный сборник в Губернаторском доме.