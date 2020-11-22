Пензенцев ждет передвижная выставка «Истоки. Рожденные на Волге»

22.11.2020 | 13:42

Поволжье не сразу строилось. А вот как это происходило, можно узнать в Литературном музее. В нем открылась передвижная выставка под названием «Истоки. Рожденные на Волге». Гравюры, фотографии, иконы - всего 26 копий изображений прошлой жизни.

«Наши посетители смогут увидеть самые первые изображения больших и малых городов Поволжья, в том числе и нашей дорогой Пензы. Это всем известная гравюра 1765 года», - рассказала зав. отделом объединения литературно-мемориальных музеев Ольга Старостина.

«Река Сура встречалась с Пензой в районе так называемого Красненького моста, ныне это Бакунинский мост. Именно из этого района и сделан первый рисунок нашего города подполковника Свечина - вид Пензы из-за Суры, с северо-востока», - пояснила научный сотрудник пензенского Литературного музея Татьяна Пивкина.

Пенза - пятый по счету город Приволжского федерального округа, где разместилась уникальная выставка. Ее уже с нетерпением ждут в Самаре.