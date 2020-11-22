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Культура

Пензенцев ждет передвижная выставка «Истоки. Рожденные на Волге»

Печать

Поволжье не сразу строилось. А вот как это происходило, можно узнать в Литературном музее. В нем открылась передвижная выставка под названием «Истоки. Рожденные на Волге». Гравюры, фотографии, иконы - всего 26 копий изображений прошлой жизни.

«Наши посетители смогут увидеть самые первые изображения больших и малых городов Поволжья, в том числе и нашей дорогой Пензы. Это всем известная гравюра 1765 года», - рассказала зав. отделом объединения литературно-мемориальных музеев Ольга Старостина.

«Река Сура встречалась с Пензой в районе так называемого Красненького моста, ныне это Бакунинский мост. Именно из этого района и сделан первый рисунок нашего города подполковника Свечина - вид Пензы из-за Суры, с северо-востока», - пояснила научный сотрудник пензенского Литературного музея Татьяна Пивкина.

Пенза - пятый по счету город Приволжского федерального округа, где разместилась уникальная выставка. Ее уже с нетерпением ждут в Самаре.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Наши посетители смогут увидеть самые первые изображения больших и малых городов Поволжья
по penzainform.ru писал(a):
иконы
?

Имя: Гость
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