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Культура

Пенза на время поменяется полотнами с Третьяковской галереей

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Пензенская картинная галерея примет участие в выставке «Роберт Фальк», которая запланирована в Государственной Третьяковской галерее с декабря текущего года по апрель 2021-го.

Пензенское учреждение культуры передаст в Москву две картины художника-авангардиста Роберта Фалька из своего собрания. Это раннее полотно «Крымский пейзаж (Коктебель)» (1914) и поздняя работа мастера «Портрет художника Абрама Минчина» (1931).

Государственная Третьяковская галерея, в свою очередь, на этот период предоставит в обмен из своего собрания произведения известных художников-авангардистов Василия Рождественского («Натюрморт с зеленой бутылкой», 1921) и Александра Куприна («Натюрморт с искусственными цветами», 1918).

«Презентация уникальных полотен из собрания Государственной Третьяковской галереи состоится 1 декабря в 11:00», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость||

А смысл ? Если в стране процветает недокарантин, разводится паника, чо делать в галерее, если её должны закрыть? Какой то сумасшедший двор в стране. Одних закрывают другие выставляют. Локдаун, необъявленный локдаун.

Гость||

Идея замечательная. Если соблюдать дистанцию и немногочисленность (ограничивать на вход или по записи). И во время чумы культуре быть.

Имя: Гость
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