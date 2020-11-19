Пенза на время поменяется полотнами с Третьяковской галереей

19.11.2020 | 16:00

Пензенская картинная галерея примет участие в выставке «Роберт Фальк», которая запланирована в Государственной Третьяковской галерее с декабря текущего года по апрель 2021-го.

Пензенское учреждение культуры передаст в Москву две картины художника-авангардиста Роберта Фалька из своего собрания. Это раннее полотно «Крымский пейзаж (Коктебель)» (1914) и поздняя работа мастера «Портрет художника Абрама Минчина» (1931).

Государственная Третьяковская галерея, в свою очередь, на этот период предоставит в обмен из своего собрания произведения известных художников-авангардистов Василия Рождественского («Натюрморт с зеленой бутылкой», 1921) и Александра Куприна («Натюрморт с искусственными цветами», 1918).

«Презентация уникальных полотен из собрания Государственной Третьяковской галереи состоится 1 декабря в 11:00», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.