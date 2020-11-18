В Пензе завершился фестиваль «Золотая провинция - 2020»

18.11.2020 | 20:01

Семь дней театрального фестиваля пролетели незаметно. «Золотая провинция - 2020» завершилась. Хотя многие не верили, что в этом году будет и старт.

«Я наступила на последнюю подножку того вагончика, который уходит. Театр несет радость людям, доставляет общение, которого сейчас как раз не хватает. Мы рады», - отметила худрук международного театрального фестиваля «Золотая провинция» Наталья Тескина.

Такого же мнения и Сергей Федотов - художественный руководитель пермского театра «У Моста», звезды фестиваля. На этот раз его вишенкой на торте стал спектакль «Сиротливый Запад» по пьесе Мартина Макдонаха. Британо-ирландский оскароносный режиссер и сценарист, постановщик таких фильмов, как «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», давно сотрудничает с пермяками.

«Он гуманист. Мы уже 15 лет играем его разные пьесы и всегда поражаемся, насколько он знает людей, насколько он любит жизнь и насколько спектакли, как «Мачеха Саманишвили» и «Сиротливый Запад», сейчас нужны людям, которые переживают эпидемию. Оба этих спектакля говорят: надо жить, надо радоваться жизни», - пояснил художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов (г. Пермь).

Итоги фестиваля «Золотая провинция - 2020» такие: дипломом лауреата наградили Пензенский областной драматический театр за постановку «Чума на оба ваши дома», специальный приз члены жюри присудили «Театру доктора Дапертутто» за спектакль «Да, васильки, васильки...».

«Это уникальное явление не только для Пензы, а для всей театральной России», - заявил критик Михаил Колкер (г. Рязань).

Также лауреатами стали театральная студия «Ступени» из Кузнецка и студенческий театр «Кириллица». Гран-при отправится в Пермь. Постановка «Сиротливый Запад» Сергея Федотова в 2004 году стала номинантом национальной театральной премии «Золотая маска».