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Культура

Пензенцам показали спектакль про поэта в сумасшедшем доме

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Второе рождение спектакля «Да, васильки, васильки...» в «Театре Доктора Дапертутто» состоялось через три года после первого. Изначально зрители увидели постановку по мотивам пьесы Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» в 2017 году. Но уже в следующем сезоне она исчезла с афиш: два актера ушли из театра. Возродить спектакль решили только теперь.

«Это вроде как пьеса, но сложно ее назвать пьесой - там очень много разговоров. Поэтому наш художественный руководитель немного почистила этот материал», - рассказала заведующая труппой «Театра Доктора Дапертутто» Светлана Налобина.

Автор знаменитой поэмы «Москва-Петушки» Венедикт Ерофеев в 1985 году написал пьесу про обаятельного поэта-алкоголика Льва Гуревича, попавшего в сумасшедший дом. Там он уже бывал - в отделении для сильно пьющих. У него даже был роман с медсестрой Наталией Алексеевной.

Но на этот раз Гуревича помещают в палату к настоящим сумасшедшим, которая является своеобразной моделью советского общества. Размышления об этом длятся два часа.

Спектакль «Да, васильки, васильки...» увидели не только простые зрители, но и жюри фестиваля «Золотая провинция». Поклонники труппы беспокоились о разовости показа, но в «Театре Доктора Дапертутто» заверили: постановка вернулась надолго.

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