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Культура

Пензенцы услышали органную музыку в исполнении знакомого артиста

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Два года его пальцы не касались знакомого музыкального инструмента. В прошлом штатный органист Пензенской областной филармонии, а ныне артист Карелии Александр Новоселов приехал в город на Суре с концертом.

«От Баха до Пьяццоллы» - так называется новая программа лауреата международных конкурсов и фестивалей. В репертуаре Александра Новоселова не только классические произведения. Он частенько радует публику саундтреками к голливудским блокбастерам. Например, в его исполнении звучит музыкальная тема из «Звездных войн». Быть может, сказалось то, что некоторое время артист прожил за океаном, повышал свое мастерство в Америке.

«У нас, как правило, в основном пианисты идут на орган учиться. А там на органе изначально занимаются, несколько школа другая. Там, конечно, очень много инструментов, копий исторических инструментов, база очень большая. Было интересно попробовать заниматься на органах разных эпох и стилей. Это обогащает кругозор», - отметил исполнитель.

По словам Александра, он рад, что пензенский орган, который ему очень дорог, по-прежнему звучит для зрителей, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, в то время как часть концертных залов по всей стране закрывается.

Гастрольный тур музыканта меняется день ото дня. Из Пензы он планирует отправиться в Тулу. Надеется, что его выступление там не отменят, как произошло чуть ранее в Нижнем Новгороде.

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