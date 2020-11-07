В Пензе откроется экспозиция, посвященная Татлину и его башне

07.11.2020 | 12:15

В Пензе готовится к экспозиции культурно-образовательный проект, посвященный 100-летию башни Татлина и незаурядному гению русского авангарда и конструктивизма Владимиру Татлину. Он развернется в залах арт-пространства на улице Куйбышева, 3.

«В ноябре 2020 года исполняется ровно сто лет с тех пор, как один из лидеров русского авангарда и родоначальник художественного конструктивизма Владимир Татлин создал Памятник III Интернационалу, более известный как башня Татлина. Предполагалось, что гигантский 400-метровоый монумент, задуманный как воплощение архитектурных, скульптурных и живописных принципов, станет новым типом монументальных сооружений», - рассказали в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.

Однако проекту так и не суждено было реализоваться. Единственный материальный след, оставленный башней Татлина, - это фотографии ее модели, выполненные во время выставки 1920 г.

«Зрители смогут увидеть фотоматериалы, документы, чертежи и макеты уникальных изобретений автора. Вся экспозиция будет интерактивной и включит в себя оцифрованные видеохроники столетней давности», - добавили в пресс-службе министерства.