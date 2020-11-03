В Никольске отреставрируют здание - копию Смольного института

03.11.2020 | 09:23

В Никольске отреставрируют историческое здание на Комсомольской улице, в котором ранее располагались административные помещения завода «Красный гигант». Соответствующее поручение было дано на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 2 ноября.

Двухэтажное здание в стиле классицизма было построено родом Бахметьевых в начале XIХ века. Оно является точной копией Смольного института в Санкт-Петербурге.

«Центральная часть фасада украшена восемью колоннами и балконом. Здесь находился кабинет владельца завода. Внутри также располагалась сценическая площадка и зрительный зал на 400 мест. Позднее в стенах действовал заводской комитет профсоюза рабочих, ставший первым в Пензенской губернии Советом рабочих депутатов», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Несколько лет назад строение перешло в частную собственность, но новый владелец не занимается его содержанием, и оно разрушается.

В ближайшее время будет определена рыночная стоимость объекта, после чего его выкупят в региональную или муниципальную собственность и приведут в порядок.

«Здание прекрасное, его необходимо восстановить. Готовьте проект и предложения по его восстановлению и благоустройству прилегающей территории», - поручил губернатор Иван Белозерцев.