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Культура

В Никольске отреставрируют здание - копию Смольного института

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В Никольске отреставрируют историческое здание на Комсомольской улице, в котором ранее располагались административные помещения завода «Красный гигант». Соответствующее поручение было дано на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 2 ноября.

Двухэтажное здание в стиле классицизма было построено родом Бахметьевых в начале XIХ века. Оно является точной копией Смольного института в Санкт-Петербурге.

«Центральная часть фасада украшена восемью колоннами и балконом. Здесь находился кабинет владельца завода. Внутри также располагалась сценическая площадка и зрительный зал на 400 мест. Позднее в стенах действовал заводской комитет профсоюза рабочих, ставший первым в Пензенской губернии Советом рабочих депутатов», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Несколько лет назад строение перешло в частную собственность, но новый владелец не занимается его содержанием, и оно разрушается.

В ближайшее время будет определена рыночная стоимость объекта, после чего его выкупят в региональную или муниципальную собственность и приведут в порядок.

«Здание прекрасное, его необходимо восстановить. Готовьте проект и предложения по его восстановлению и благоустройству прилегающей территории», - поручил губернатор Иван Белозерцев.

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Источник — фото vk.com/id572326065
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Гость||

А как здание перешло в частную собственность?не пора ли прокуратуре поработать

Гость||

ну вот отреставрируют. и что в нем будет размещаться? или будет просто стоять для красоты?

Гость||

это не точная копия. сравни сам.

но реставрацию здание заслуживает.думаю что с собственником еще будет спор.

зачем это надо власти ?

Имя: Гость
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