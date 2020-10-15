В Пензе отметили день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова

15.10.2020 | 19:10

В Лермонтовской библиотеке отметили день рождения знаменитого поэта, имя которого носит учреждение культуры. Михаилу Юрьевичу исполнилось 206 лет.

На творческом вечере под названием «Внемлю сладким звукам я» перед зрителями выступили солисты оперной студи под руководством Эвелины Погосовой. Исполнили произведения на стихи М. Ю. Лермонтова, романсы.

Изначально встречу хотели сделать более массовой, однако в условиях распространения COVID-19 не стали приглашать много гостей. Собрались самые преданные поклонники поэта.

«Он уже в детских стихах проявил себя как весьма талантливый человек, а когда стихи стал писать во взрослом состоянии, они выходили уникальными и удивительными. Я думаю, его можно назвать первым после Пушкина», - отметила главный библиотекарь библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Мария Федотова.

Также в честь дня рождения Михаила Юрьевича в библиотеке организовали выставку «Лермонтов. Судьба поэта-воина». Все экспонаты привезли в Пензу сотрудники музея-заповедника «Тарханы».