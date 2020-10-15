Пензенцы насладились фестивалем «Лермонтов и музыка» онлайн

15.10.2020 | 20:39

Без зрителей, большой сцены и торжественной церемонии награждения - в этом году VII всероссийский фестиваль «Лермонтов и музыка» прошел в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в онлайн-формате.

Воспитанники школ искусств, студенты, профессиональные певцы, солисты творческих коллективов записывали на видео свои выступления и присылали членам жюри.

Михаил Самонин из Белинского района исполнил «Белеет парус одинокий».

Возраст исполнителей - до 35 лет включительно. Солист Губернаторской симфонической капеллы Руслан Проскуряков спел романс «В минуту жизни трудную».

Фестиваль посвятили памяти народного артиста СССР Владислава Пьявко, который ушел из жизни в начале октября. Известный оперный певец бывал в Пензе и, по сути, стал идейным вдохновителем творческого конкурса.

«Разве на славу нацеливаются? Ведь не на славу нацеливаются, а на произведения, которые тебя греют, а у меня еще очень многое не сделано», - пояснял он.

Лучших участников онлайн-фестиваля «Лермонтов и музыка» наградили дипломами. Их видеовыступления размещены на сайте «Пензаконцерта».