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Культура

Пензенцам рассказали об основателе худучилища Константине Савицком

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Если уж и открывать лекторий в картинной галерее, то рассказом о ее первом директоре и основателе художественного училища Константине Савицком - академике живописи, человеке удивительной судьбы и редкого характера.

«Он был бесконечно добрым и мягким человеком, никогда не шел на конфликт. Наоборот, если что-то случалось, он всегда это смягчал. Его любили ученики, преподаватели, он создавал благоприятную атмосферу», - сообщила ведущий специалист Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Милена Месечан.

«Главные задачи, которые мы ставим перед этим новым проектом, - максимально доступно для широких масс рассказать о самых интересных фактах в истории мировой художественной культуры, зарубежного искусства, отечественного, познакомить со страницами биографий выдающихся художников, рассказать об их творчестве, в числе прочего взяв за основу коллекцию картинной галереи», - рассказал заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Помимо лекций в залах, подобные встречи с прекрасным будут проходить и в онлайн-формате. Следующие рассказы будут посвящены двум Иванам - Шишкину и Горюшкину-Сорокопудову.

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