В Пензе выставили работы художника Германа Карпова

13.10.2020 | 20:15

Число 13 у Германа Карпова любимое. Не случайно его выставка из 13 картин открылась именно 13 октября. Они украсили один из залов библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Гости вернисажа удобно разместились на стульях: формат встречи позволил не просто разглядывать картины, но и посмотреть видео, и поговорить об авторе.

«Такого, как Карпов, ни в Пензе, ни в России точно нет. Художник очень самобытный, с крайне узнаваемым и особенным почерком. Работы Германа Карпова пронизаны светом, они легкие и воздушные», - отметил заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Герман Трифонович для выставки отбирал свои лучшие картины - те, что нравятся именно ему. А больше всего он любил и любит писать городские пейзажи. Например, есть изображения здания картинной галереи, часовни на проспекте Победы, Покровского собора. Трудно найти такой красивый уголок Пензы, который бы не был отражен на работах Карпова.

Заслуженному художнику России уже 80, но планов на будущее много. Не все еще попробовал.

«У меня какой-то подъем, я хочу писать. У меня мечта детства была - писать портреты. Обязательно, если бог даст», - отметил он.

Встреча с Германом Карповым и выставка стали частью проекта «Картина в библиотеке». За 2020-й в его рамках это уже третье открытие вернисажа и второе - в очном формате.