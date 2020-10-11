В Губернаторском доме покажут работы современников Бунина

11.10.2020 | 18:15

Половину интересных произведений искусства публика никогда не видела: они хранятся в запасниках Пензенской картинной галереи и частью выставки станут впервые. Специалисты музея готовят уникальную экспозицию, посвященную 150-летию крупнейшего мастера русской реалистической прозы и выдающегося поэта начала XX века Ивана Бунина. Отбор работ для вернисажа из золотого фонда музея уже завершен.

«Это будут произведения художников конца XIX - середины ХХ века, ровесников Бунина, которые создавали свои произведения в его эпоху», - рассказал заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Отобранные для экспозиции графические и живописные картины будут отражать суть произведений Ивана Бунина.

«Дебютирует на данной выставке работа Анатолия Лебедева-Шуйского (это известный советский художник), его «Пейзаж с яблоней». Именно в этой работе очень хорошо раскрывается тема бунинского творчества, связанная и с русской деревней, и с русской природой. Сам по себе этот живописный пейзаж - очень яркий, теплый - проникнут любовью к родной природе», - описал одну из новинок экспозиции Дмитрий Бушмин.

Выставка «Темные аллеи» откроется в Губернаторском доме 16 октября. На ней будет представлено свыше 50 произведений более чем двадцати авторов.