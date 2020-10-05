В Пензе выставили работы педагогов художественного училища

05.10.2020 | 20:00

Эти картины можно назвать отчетом - перед собой, перед коллегами. Педагоги Пензенского художественного училища в стенах родного заведения представили свои творческие работы. Но прежде всего экспозиция задумывалась как подарок для любимых студентов.

«Чтобы они учились и видели. Чтобы, не отрываясь от практических занятий, они могли в любое время прийти в выставочный зал, посмотреть, впечатлиться и уже начинать творить», - отметила директор Пензенского художественного училища Галина Васина.

Выставку преподавательских работ в учебном заведении открывают каждый год именно в День учителя. Наставники стараются представить только свежие работы.

Татьяна Пентюх буквально недавно закончила праздничный натюрморт, исполнила свою давнюю мечту.

«Хлеба пришлось собирать везде. Я покупала их в магазине, на рынке, привозили из областей какие-то плетенки. Самое основное, корзинку и каравай, я нашла женщину, которая согласилась испечь», - рассказала преподаватель Пензенского художественного училища Татьяна Пентюх.

Натюрморты, пейзажи, портреты. Кто-то показал, что видел из окна квартиры во время самоизоляции, а кто-то изобразил прекрасные природные картины, открывшиеся на пленэрах. У каждого автора свой почерк - и студенты не могли этого не заметить.

«У кого-то живопись более благородных оттенков, у кого-то они более открытые. Но открытыми цветами нужно уметь писать, и у наших педагогов это получается очень хорошо», - пояснила студентка Пензенского художественного училища Александра Пентюх.

Всего на выставке работы представили 15 авторов - как молодые педагоги, так и пензенские мэтры.