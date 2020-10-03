Сетевое издание|18+|Суббота|3 окт 2020|22:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Пензе хотят разработать виртуальную экскурсию в Зубрилово

Печать

Художники, строители, экологи, волонтеры приняли на себя важную миссию - спасти старинную дворянскую усадьбу князей Голицыных-Прозоровских в селе Зубрилово Тамалинского района. Время ее появления - вторая половина XVIII века.

«Это постройка эпохи высокого классицизма, более известной как «золотой век Екатерины II». Там работали удивительные архитекторы! Кроме того, еще сохранились и действуют церковь и колокольня - тоже изумительные памятники архитектуры, хранящие много загадок», - уточнила заслуженный работник культуры Пензенской области Лариса Рассказова.

Для художников главное в Зубрилове - пленэр, экологи займутся расчисткой территории графских развалин и старинного парка, строители будут делать замеры в усадьбе.

«Мы собираем информацию, фотографии, чертежи, чтобы создать 3D-модель и сделать виртуальную экскурсию. Сейчас мы часто видим, как кто-то создает проекты, где не хватает одного флигеля. Наша задача - воссоздать максимально историчную «картинку», чтобы полностью видеть, как усадьба выглядела раньше», - рассказал руководитель проекта «По следам забытых усадеб» Максим Костюшин.

В путешествие на край Пензенской области отправились и иностранцы. Саеди Феджер из Ирака обожает русскую жизнь.

«Я люблю русскую литературу, Сергея Есенина», - отметил студент.

В реестре пензенского проекта «По следам забытых усадеб» значится около 80 построек. Предстоит их исследовать и привлечь к ним внимание.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Там работали удивительные архитекторы! Кроме того, еще сохранились и действуют церковь и колокольня - тоже изумительные памятники архитектуры, хранящие много загадок», - уточнила заслуженный работник культуры Пензенской области Лариса Рассказова.

Лариса, колокольня новодел. У новуриш бани больше этой колокольни. Осталось здание переделанное под храм, и наложили в него трупов сделав захоронение. В настоящее время захоронение осквернено и непонятно какая плита с какого захоронения. Здание уничтожено полностью. Под снос. Не стало Жемчужины поволжья. Парк зарос так что неизвестны его изначальные очертания. Где теперь та изюмина? Фамилии архитекторов пожалуйста. Или они неизвестны как всегда?

Гость||

Гость писал(a):

Фамилии архитекторов пожалуйста. Или они неизвестны как всегда?
Архитектор, работавший над усадьбой, по документам не установлен

Гость||

ПОД ХРАМИК ПЕРЕДЕЛАЮТ.

Гость||

Гость писал(a):

Архитектор, работавший над усадьбой, по документам не установлен
Оно и понятно. Кто сколько кирпичей привез известно, а вот фамилия архитектора как бы стерлась. При внимательном рассмотрении дворца приходит понимание, что его строили за долго до того как написано историками. Тогда надо как то объяснять почему отопление сделано центральное и как прокачивали воду когда еще электричества "не былдо". Там много вопросов.

Гость||

Гость писал(a):

ПОД ХРАМИК ПЕРЕДЕЛАЮТ.

Не получится, в деревне прихожан не осталось, Поп сбежал - дохода не стало. Наездами там какой то.

Гость||

Гость писал(a):

ПОД ХРАМИК ПЕРЕДЕЛАЮТ.

Не получится, в деревне прихожан не осталось, Поп сбежал - дохода не стало. Наездами там какой то.

Так на Советской площади тоже нет столпотворения прихожан,а бабло хотят стричь с туристов за новодел.

Не зря там кучу могил нашли,откопают попиков как губернатора с двумя его бабами неделю назад в цервухе на Кондоль.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте