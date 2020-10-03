В Пензе хотят разработать виртуальную экскурсию в Зубрилово

Художники, строители, экологи, волонтеры приняли на себя важную миссию - спасти старинную дворянскую усадьбу князей Голицыных-Прозоровских в селе Зубрилово Тамалинского района. Время ее появления - вторая половина XVIII века.
«Это постройка эпохи высокого классицизма, более известной как «золотой век Екатерины II». Там работали удивительные архитекторы! Кроме того, еще сохранились и действуют церковь и колокольня - тоже изумительные памятники архитектуры, хранящие много загадок», - уточнила заслуженный работник культуры Пензенской области Лариса Рассказова.
Для художников главное в Зубрилове - пленэр, экологи займутся расчисткой территории графских развалин и старинного парка, строители будут делать замеры в усадьбе.
«Мы собираем информацию, фотографии, чертежи, чтобы создать 3D-модель и сделать виртуальную экскурсию. Сейчас мы часто видим, как кто-то создает проекты, где не хватает одного флигеля. Наша задача - воссоздать максимально историчную «картинку», чтобы полностью видеть, как усадьба выглядела раньше», - рассказал руководитель проекта «По следам забытых усадеб» Максим Костюшин.
В путешествие на край Пензенской области отправились и иностранцы. Саеди Феджер из Ирака обожает русскую жизнь.
«Я люблю русскую литературу, Сергея Есенина», - отметил студент.
В реестре пензенского проекта «По следам забытых усадеб» значится около 80 построек. Предстоит их исследовать и привлечь к ним внимание.
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penzainform.ru писал(a):
Лариса, колокольня новодел. У новуриш бани больше этой колокольни. Осталось здание переделанное под храм, и наложили в него трупов сделав захоронение. В настоящее время захоронение осквернено и непонятно какая плита с какого захоронения. Здание уничтожено полностью. Под снос. Не стало Жемчужины поволжья. Парк зарос так что неизвестны его изначальные очертания. Где теперь та изюмина? Фамилии архитекторов пожалуйста. Или они неизвестны как всегда?