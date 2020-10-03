В Пензе хотят разработать виртуальную экскурсию в Зубрилово

03.10.2020 | 20:45

Художники, строители, экологи, волонтеры приняли на себя важную миссию - спасти старинную дворянскую усадьбу князей Голицыных-Прозоровских в селе Зубрилово Тамалинского района. Время ее появления - вторая половина XVIII века.

«Это постройка эпохи высокого классицизма, более известной как «золотой век Екатерины II». Там работали удивительные архитекторы! Кроме того, еще сохранились и действуют церковь и колокольня - тоже изумительные памятники архитектуры, хранящие много загадок», - уточнила заслуженный работник культуры Пензенской области Лариса Рассказова.

Для художников главное в Зубрилове - пленэр, экологи займутся расчисткой территории графских развалин и старинного парка, строители будут делать замеры в усадьбе.

«Мы собираем информацию, фотографии, чертежи, чтобы создать 3D-модель и сделать виртуальную экскурсию. Сейчас мы часто видим, как кто-то создает проекты, где не хватает одного флигеля. Наша задача - воссоздать максимально историчную «картинку», чтобы полностью видеть, как усадьба выглядела раньше», - рассказал руководитель проекта «По следам забытых усадеб» Максим Костюшин.

В путешествие на край Пензенской области отправились и иностранцы. Саеди Феджер из Ирака обожает русскую жизнь.

«Я люблю русскую литературу, Сергея Есенина», - отметил студент.

В реестре пензенского проекта «По следам забытых усадеб» значится около 80 построек. Предстоит их исследовать и привлечь к ним внимание.