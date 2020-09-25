В Литературном музее выставили кольцо супруги Александра Куприна

25.09.2020 | 20:00

В Литературном музее открылась необычная выставка: в ней задействован всего один экспонат - венчальное кольцо второй супруги Александра Куприна - Елизаветы Морицовны Гейнрих-Куприной. Для писателя она стала и литературной музой, и ангелом-хранителем. А историю их любви можно узнать из фильма, который предваряет экскурсию.

«Эта выставка носит говорящее название - «История любви. История кольца». Мы воспроизводим подлинные отношения, интересные подробности семейной жизни Александра Куприна. Мы хотим достучаться до сердец людей и найти дорожку к их эмоциональному восприятию», - рассказала специалист по музейно-образовательной деятельности Литературного музея Оксана Христофорова.

Супругам пришлось испытать и радости тихой семейной жизни, и Первую мировую, и революционное лихолетье, и эмиграцию. Но они всегда были вместе.

«Настолько чувственно, настолько по-настоящему искренне, что до сих пор вся в мурашках. Хочется, чтобы люди это видели, чтобы это больше показывалось. Никакие книги и произведения не смогут передать этот трепет, который мы получили, находясь здесь», - отметила студентка Юлия Шубенина.

На обратной стороне венчального кольца можно увидеть надпись, которую сделал Куприн: «Александр, 1909».