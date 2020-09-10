В Пензе выставили работы художника Василия Керенского

10.09.2020 | 20:10

Участник Великой Отечественной войны, не сделавший ни одного автопортрета, кудесник с простым карандашом в руках вместо волшебной палочки - Василий Николаевич Керенский, как говорят художники, умел делать «крепкий» рисунок.

«Он учился здесь с конца 20-х годов до середины 30-х. В 1932-м он уехал отсюда. Он учился как живописец у Горюшкина-Сорокопудова», - рассказал преподаватель Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Дмитрий Демаков.

«Он всегда горел, жил с мечтой и целью. Всегда его по жизни вела какая-то высокая мечта, но он умел расставлять цели на разных жизненных этапах», - пояснила дочь В. Н. Керенского искусствовед Ольга Лебедева.

Первая в наступившем учебном году выставка в художественном училище изобилует анатомическими подробностями. Там царит культ советского человеческого тела эпохи 40-80-х годов прошлого века.

«Здесь буквально все: рисунки головы, полные фигуры, одетые, обнаженные, двухфигурные постановки. Это то, что является базисом всякого художника, который прошел академическую школу. Но здесь представлен и ряд портретов близких ему людей. Есть и герои войны», - сообщил Дмитрий Демаков.

Василий Керенский был главным штатным художником газеты времен Великой Отечественной «Советский воин».