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Культура

В драмтеатре до Нового года должны выйти четыре премьеры

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Новый, 228-й сезон в областном драматическом ждали с нетерпением, ведь прошлый закончился неожиданно. Зрители не досмотрели, а актеры не доиграли.

«Очень хочется уже попасть в зал», - отметила женщина.

«Хочется и одеться красиво - здесь же люди красивые! - посмотреть на других и себя показать», - рассказала горожанка.

У входа в театр висит табличка с рекомендацией надеть защитные маски.

Обычно сезон начинается с премьеры, но в этом решили сделать небольшую рокировку спектаклей.

«Конечно, по очередности сначала должна идти «Чума на оба ваших дома!», а потом - «Так и будет», но это нехорошо звучит, поэтому мы решили поменять местами. Сегодня - открытие сезона, потом - «Так и будет», а потом уже разберемся», - сообщил художественный руководитель театра Сергей Казаков.

Зал полупуст или наполовину полон - по эпидемиологическим правилам, зрителей должно быть 50%.

Комедия «Дон Хиль. Версия» - прошлогодняя премьера. В ней можно увидеть новых актеров - Александру Гусеву и ее молодого человека Михаила Яценко. Оба закончили Саратовский театральный институт.

«Меня все поддерживают: и те, кто на главных ролях, и с кем я особо не контактирую в спектакле, - все подходят и спрашивают, как я. Все хорошо», - поделилась Александра Гусева.

До Нового года должно выйти четыре премьеры.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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