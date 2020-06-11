В Пензе презентовали реэкспозицию русского искусства XVII-XX веков

11.06.2020 | 18:48

Чтобы организовать реэкспозицию русского художественного искусства, специалистам Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого потребовалось три месяца. Любителям живописи представлены свыше 300 работ. Более 60 в их числе - из запасников, ранее они не выставлялись на постоянной основе.

«Это дает возможность нашим посетителям еще глубже ознакомиться с сокровищами нашей коллекции, а самое главное - получить яркое, интересное и полное впечатление и представление о творчестве выдающихся русских художников», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

После перерыва более чем в 20 лет в картинной галерее представили раздел икон - около 40 уникальных образцов XVII-XX веков. Существенные структурные изменения произошли почти во всех выставочных залах.

«Важной особенностью обновленной экспозиции русского искусства картинной галереи является два важных принципа: это принцип четкого выстраивания академического ряда и принцип историзма. Благодаря им мы смогли почти полностью показать ветвь развития русского изобразительного искусства.

Последний зал, который венчает основную экспозицию, - зал русского авангарда», - пояснил заместитель директора картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Благодаря расширению площади количество экспонатов увеличилось практически на треть. Особое место занимают работы Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского, Натальи Гончаровой, Роберта Фалька.

Презентация обновленной постоянной экспозиции русского искусства XVII-XX веков состоялась в онлайн-режиме.