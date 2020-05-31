Организаторы фестиваля «Белинская весна» освоили онлайн-формат

31.05.2020 | 15:56

«Белинская весна» раскрывалась во всей красе в Литературном музее, что вполне закономерно, ведь в начале XIX века в это здание приходил на занятия гимназист, будущий критик Виссарион Белинский. В честь него проводился теперь второй межрегиональный фестиваль - в условиях пандемии в онлайн-формате. Студию оборудовали в Дворянском зале, самом атмосферном.

«Сложности, конечно, некие были - с тем, как организовать, провести, при этом ничего не нарушив, не забив ни одного гвоздя нигде», - признал врио министра культуры и туризма области Владимир Карпов.

«Все новое - это интересно. Я бы отметила, что проведение в онлайн-формате, скорее всего, накладывает сложности технические. Подготовка участников та же самая. Каждый готовит доклады, презентации. Единственное - чтобы было технически грамотно, вовремя вышло в эфир», - пояснила гендиректор объединения литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

В исторических стенах подобного еще не было. Студия в Дворянском - центральное звено многогранного форума. Ведущая Юлия Ежкова готовилась к своеобразному марафону.

«Вести фестиваль придется достаточно продолжительное время, около шести часов. По плану с 12 до 18 мы будем в прямом эфире здесь, в студии, с включениями наших сюжетов, трансляций», - конкретизировала она.

В прошлом году форум проходил на родине «неистового Виссариона» - в Белинском, ранее Чембаре. В 2020-м зрителей не лишили возможности увидеть мемориальный дом, но экскурсия виртуальная.

В программе фестиваля - спектакли, мастер-классы и видеоконференция «Наш Белинский».

Транслировался форум на портале belinskayavesna.ru. Там же будут храниться материалы фестиваля.