Бывший руководитель «Каблучка» встретилась с воспитанниками

06.05.2020 | 19:36

Встреча с бывшим художественным руководителем «Каблучка» должна была стать сюрпризом для воспитанников к 45-летию ансамбля. Светлана Муранова специально загодя приехала в Пензу из Болгарии, где живет последние несколько лет.

В честь юбилея коллектива был запланирован большой концерт. Из-за ситуации с коронавирусом он не состоялся, но некоторым танцорам все же повезло увидеться со Светланой Идеевной, пусть и без поцелуев и объятий. Муранова порадовалась, что ее детище по-прежнему процветает, и поздравила «Каблучок» на болгарском - за 7 лет язык освоила.

«Каблучок», один из хореографических «долгожителей» Пензы, базируется в Терновке. Когда-то в нем было чуть больше 10 танцоров, теперь - более 400.

После отъезда в Болгарию Светланы Мурановой коллектив перешел в надежные руки ее дочки и зятя. «Каблучок» не сдает позиций, по-прежнему занимая призовые места на разных конкурсах. По мнению нынешних художественных руководителей, секрет прост.

«Участники, руководители, балетмейстеры - люди, которые любят свое дело», - отметил художественный руководитель ансамбля «Каблучок» Павел Докин.

«Мне «Каблучок» дал счастливое детство. Огромное спасибо нашим руководителям за то, что подарили нам такую возможность», - выразила благодарность воспитанница ансамбля «Каблучок» Анна Ятманкина.

Запланированный юбилейный концерт пензенцы все же должны увидеть.

«Надеемся, что его не отменят насовсем, мы этого не допустим. Надеемся, осенью встретимся», - пояснила художественный руководитель ансамбля «Каблучок» Оксана Докина.