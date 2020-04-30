Пензенские музыканты отметили Международный день джаза

30.04.2020 | 19:48

В конце апреля отмечается Международный день джаза. Это музыкальное направление зародилось в начале XX века в США, когда неведомые прежде ритмы объединили две культуры - европейскую и африканскую.

Юрий Белоногов, руководитель ансамбля «Экспресс-бэнд», уже не один год выступает вместе с американцами и узнал много интересного от заокеанских коллег.

«Импровизация отличает джаз от других направлений в музыке. Когда музыканты на заданную тему играют соло или делают свою аранжировку, интерпретацию, происходит такой музыкальный контакт, взаимодействие. И иногда это происходит на концерте без всякой подготовки, показывая уровень музыкантов», - отметил Юрий Белоногов.

Первым джазменом страны стал Валентин Парнах. В 20-е годы прошлого века он организовал свой ансамбль. А наиболее известным отечественным исполнителем заокеанской музыки принято считать Леонида Утесова.