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Культура

Пензенской телепрограмме «Клуб Фигаро» исполнилось 22 года

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Ровно 22 года назад зрители 11 канала впервые увидели артиста драматического театра Сергея Казакова на экранах в роли автора и ведущего программы «Клуб Фигаро». Над образом и названием программы долго не думал, признается ее бессменный автор, как и над идеей создания телепроекта.

«Ну я же сыграл Фигаро, и у меня мания величия после этого. Собственно говоря, просто костюм был красивый Фигаро. Жалко было, что его не все видят», - признался он.

За 22 года в гостях у Сергея Казакова побывали сотни гостей, менялись соведущие. Постоянным оставалось только одно.

«Клуб Фигаро» - это таланты нашей Пензенской земли. У меня было много гостей - и звезд, и зарубежных звезд, но тем не менее в истории «Клуба Фигаро» (и в моей памяти) остаются люди, которые прославляют наш город, нашу область», - подчеркнул Сергей Казаков.

Сейчас вместе с ним программу ведет Надежда Просвирина. Говорит, о таком коллеге можно только мечтать.

«Я никогда не думала, что будет так легко работать. Не знаю почему и объяснить это логично не могу. Просто вот как будто всю жизнь я сидела и общалась с этим человеком. Как дышать - само собой, никаких усилий. Это очень кайфово», - дала собственную оценку Надежда Просвирина.

Сам Сергей Казаков изначально и не предполагал, что его программа станет теледолгожителем. За более чем два десятка лет он ни разу задумывался о закрытии проекта.

«Не дают - и зритель, и поклонники. И я сам себе не даю, потому что уже «Клуб Фигаро» - это часть моей жизни. Как я себя закрою, часть своей души? Друзья мои, основной закон «Клуба Фигаро» - радоваться и радовать других. Если вы будете уметь радоваться, удивляться и удивлять, то вам ничего не будет страшно. Но все-таки сидите дома!» - предложил решение всех проблем Сергей Казаков.

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Гость||

Казакову нужно меньше кушать...

Гость||

Он становится похож на дедушку макарского. Михаил каплан,кажется.

Гость||

Казаков талантище, но надо следить за здоровьем, чтобы дольше радовать поклонников и зрителей спектаклями с его участием

Гость||

Ужас какой!

Кто это на фото?

Гость||

Гость писал(a):

Ужас какой!

Кто это на фото?

Жертвы самоизголяции

Гость||

Зачем это показывают?

Людей пугать?

Гость||

пенза на каком месте по ожирению?

Гость||

В чем его талант, в Духовке как у гуся?

Гость||

А чего добился ты?

Гость||

Гость писал(a):

В чем его талант, в Духовке как у гуся?
В прегнуснейшей ухмылке.

Гость||

Ему бы к фурреру на прием там бы он проявил свои артистические данные

Имя: Гость
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