Культура

Пензенский драмтеатр запустил онлайн-чтение пьес их авторами

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Современные отечественные писатели готовы от первого лица и в онлайн-режиме познакомить пензенцев со своими новыми произведениями. Это стало возможным благодаря проекту, который стартовал в драматическом театре.

«Мы обратились к ведущим российским драматургам: прочитать несколько строчек, абзац из их новых пьес, которые практически еще и не написаны, пишутся в данный момент», - рассказал художественный руководитель драматического театра Сергей Казаков.

Первым инициативу пензенцев поддержал столичный драматург Родион Белецкий. Он выбрал пьесу под названием «Письмо сыну».

«Фантомас садится на подводную лодку и ныряет. Дед: «Моряк, значит». Родя: «Ты, дедушка, очень на Фантомаса похож». Дед: «Лысый потому что?» Родя: «Нет. Потому что говоришь страшно», - зачитал Родион Белецкий.

Творческая акция «Из-под пера онлайн» продолжится как минимум до снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавируса. Видеовыступления писателей будут выкладывать на сайте драматического театра.

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