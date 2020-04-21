Пензенский драмтеатр запустил онлайн-чтение пьес их авторами

21.04.2020 | 19:10

Современные отечественные писатели готовы от первого лица и в онлайн-режиме познакомить пензенцев со своими новыми произведениями. Это стало возможным благодаря проекту, который стартовал в драматическом театре.

«Мы обратились к ведущим российским драматургам: прочитать несколько строчек, абзац из их новых пьес, которые практически еще и не написаны, пишутся в данный момент», - рассказал художественный руководитель драматического театра Сергей Казаков.

Первым инициативу пензенцев поддержал столичный драматург Родион Белецкий. Он выбрал пьесу под названием «Письмо сыну».

«Фантомас садится на подводную лодку и ныряет. Дед: «Моряк, значит». Родя: «Ты, дедушка, очень на Фантомаса похож». Дед: «Лысый потому что?» Родя: «Нет. Потому что говоришь страшно», - зачитал Родион Белецкий.

Творческая акция «Из-под пера онлайн» продолжится как минимум до снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавируса. Видеовыступления писателей будут выкладывать на сайте драматического театра.