29.03.2020 | 15:13

Работа на перспективу. Сотрудники Литературного музея подготовили новую выставку. Она называется «Капля жизни» и состоит из картин, над которыми трудились юные художники из Донбасса. Официальное открытие экспозиции состоится сразу же, как только отменят запрет на проведение массовых мероприятий.

«В 2018 году, в год 200-летнего юбилея И. С. Тургенева, родился интересный проект - открытый конкурс детских рисунков и передвижная выставка. Это совместное детище Орловского литературного музея Тургенева и донецкого художественного музея «Арт-Донбасс».

Цель выставки - представить работы детей Донбасса на родине писателя, в городе Орле», - рассказала сотрудник Литературного музея Оксана Христофорова.

С тех пор экспозиция стала путешествовать по российским регионам. Рисунки выполнены в разных техниках. На каждом полотне изображены либо герои произведений Ивана Тургенева, либо сам писатель.

«Все картины характеризуются глубоким психологизмом. Это не поверхностное прочтение сюжета и иллюстрирование его, которое для детской аудитории более привычно, здесь очень глубокие работы. Организаторы были сами удивлены не только высоким художественным уровнем, но и образностью, содержанием», - отметила Оксана Христофорова.

Всего картин 45. Как долго они будут находиться в Пензе, пока неизвестно. График работы передвижной выставки зависит от эпидемиологической обстановки в стране.

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