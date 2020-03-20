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Культура | Пензенская картинная галерея открыта и принимает посетителей

20.03.2020|17:20
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В картинной галерее теперь по-другому выглядят смотрители. Кассир, помимо маски, снабжен еще и перчатками. Все, что можно, регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Но главное - учреждение культуры открыто и принимает посетителей.

«Работает в своем обычном режиме, кроме проведения массовых мероприятий и кроме приема больших групп туристов, когда одномоментно к нам приходит много людей. Индивидуальное посещение - это до пяти человек», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Коллекцию галереи составляют более 14 тысяч произведений. В их числе - работы выдающихся художников, известных во всем мире: Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, И. Е. Репина, И. К. Айвазовского, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи и многих других.

Ежегодно музей посещает около 100 тысяч гостей, теперь залы и коридоры пустынны. Ежедневно туда приходит 30-40 пензенцев, и для таких горожан картинная галерея раскрывается по-новому. У любого пейзажа или портрета можно остановиться надолго, разглядеть незамеченные раньше детали и при этом никому не мешать в толпе.

«Когда я сам посещаю музеи, я не люблю посещать их в группе, слушать экскурсовода. Так сказать, я знакомлюсь с экспозицией сам. Потом хожу по залам и останавливаюсь около тех шедевров, которые мне нравятся. Сейчас такая возможность есть», - отметил Кирилл Застрожный.

Тем, кто боится посещать общественные места или вообще находится в вынужденной самоизоляции, Кирилл Застрожный советует зайти на сайт картинной галереи. Виртуальное путешествие по ее залам возможно круглосуточно.

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