16.03.2020 | 15:26

Стойкий оловянный солдатик и его друзья встречали пензенцев в фойе театра юного зрителя. Несмотря ни на что премьера сказки состоялась. В 11:00 зал был полон, не меньше ожидалось в 16:00 - на второй показ.

Режиссер-постановщик из Петербурга Марина Королькова помогала актерам освежить грим и сама настраивалась на встречу с публикой, ее оценку работы.

«Я даже не знаю, это какие-то даже не волнения, просто эмоции разные переполняют. Много разных чувств, тут одно не выберешь», - поделилась она ощущениями.

Прежде премьера лирической сказки «Стойкий оловянный солдатик» намечалась на 7 марта, но из-за аварии на сетях театр остался без электричества. Лишь благодаря временной линии свет вернулся в ТЮЗ - и пензенцы смогли увидеть трогательную историю. Она заставила трепетать сердца и детей, и взрослых.

«Понятно, что любое искусство - это дело вкуса. Но мне кажется, это большая удача, что мы пригласили режиссера Марину Королькову и она выбрала этот материал, очень глубокий и осмысленный. По моему скромному мнению, получился очень глубокий, философский спектакль», - отметил художественный руководитель театра юного зрителя Владимир Карпов.

Постановка «Стойкий оловянный солдатик», в основе которой мудрая сказка Ханса Кристиана Андерсена, отныне вошла в репертуар театра юного зрителя.

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