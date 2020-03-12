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Культура | В Пензе приход весны отметили большим концертом

12.03.2020|17:37
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В областной филармонии прошел большой праздничный концерт, посвященный приходу любимого многими времени года. Просыпаются природа и артисты «Пензаконцерта».

На сцену вышли ведущие творческие коллективы учреждения культуры: «Злато-серебро», «Экспресс-бэнд», «Казачья застава», «Экспромт».

«Для каждого артиста концерт - это праздник, а если концерт весенний, то вместе с пробуждением природы будто силы прибывают. Может, звонче поют, может, больше настроения дарят нашим пензенцам», - сообщила заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

«Весеннее признание» - так было решено назвать программу. В нее вошло 25 номеров: песни, инструментальные композиции, хореографические постановки. К выбору репертуара все коллективы подошли основательно.

«Перед нами была поставлена задача, чтобы все песни были исключительно положительными, позитивными, по-весеннему праздничными и яркими. Я надеюсь, что такой наша программа сегодня и будет», - отметил солист эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Александр Яковлев.

Телевизионную версию концерта «Весеннее признание» зрители 11 канала смогут увидеть в ближайшее время.

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