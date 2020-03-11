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Культура | В Литературном музее заработала выставка наперстков

11.03.2020|17:27
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Ирине Ефремовой удалось очень быстро собрать уникальную коллекцию - 520 наперстков всего за два года. Началось все с подаренного декоративного предмета.

«К той мышке добавились наши наперстки, которые от бабушки пошли, швейные наперстки. Узнала в интернете, что есть такие коллекционеры - их целое общество. В Пензе, к сожалению, я никого встретить не смогла. Это удовольствие, азарт, это что-то новое», - поделилась коллекционер наперстков Ирина Ефремова.

Экспозиция открылась в Литературном музее. Работать она будет не меньше месяца. В стеклянных шкафах уместились не все наперстки горожанки. Она отобрала четыреста с лишним самых интересных.

«Есть фарфор, есть английский фарфор - он очень тонкий, прямо прозрачный на свет, - металл, керамика, авторская керамика (то есть глиняные тяжелые наперстки), бронза, финифть, янтарь, эмаль», - рассказала Ирина Ефремова.

«Хотели бы сделать акцент, что эта выставка открывает конкурс исторического костюма в рамках фестиваля «Белинская весна». Наперсток, иголка - все это начало шитья, поэтому конкурс исторического костюма как нельзя лучше подходит к этой выставке, историчность которой прослеживается в этих экспонатах», - отметила генеральный директор объединения государственных литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

А еще жительница Пензы собирает сувенирные чайные ложки. Они также представлены в экспозиции, их несколько десятков.

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