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Культура | Ансамбль «Зоренька» поделился хорошим настроением со зрителями

10.03.2020|16:17
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В детской школе искусств имени Ю. Е. Яничкина прошел мартовский концерт, посвященный Международному женскому дню. Вдохновленные весной артисты хореографического ансамбля «Зоренька» поделились хорошим настроением со зрителями.

«У нас есть премьеры. Это наша большая сюита «Украинский венок», состоящая из двух частей - женской и мужской. Также мы представляем премьеру женского народного номера «Девичья задорная», - рассказала балетмейстер ансамбля «Зоренька» Екатерина Яничкина.

Поклонников народного танца в Пензе много - «Зоренька» всегда собирает полный зал. Каждый номер публика встречает бурными аплодисментами.

В концерте участвовали воспитанники и других коллективов школы искусств.

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