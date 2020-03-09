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Культура | В Пензу приехал органист из Нидерландов Жан-Пьер Стайверс

09.03.2020|15:58
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За инструментом оказался победитель многих международных конкурсов, музыкант из Нидерландов Жан-Пьер Стайверс. Концерт органиста прошел в рамках V фестиваля Penza Fest.

В зале областной филармонии собрались поклонники классических произведений выдающихся композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, Роберта Шумана и других. Сам же артист является почитателем не только европейских, но и советских деятелей искусств. Например, в его программе музыка Микаэла Таривердиева.

«Я буду играть его произведения во второй части концерта. Я люблю его творчество, потому что его музыка проникает в самое сердце. Когда ее слышишь, голова отключается, чувствуешь сердцем», - рассказал органист.

Жан-Пьер Стайверс много гастролирует. Объехал чуть ли не весь земной шар: Россия, США, Япония, Европа - ему рукоплескали зрители разных стран. При этом он успевает заниматься творчеством и у себя на родине.

«Я дирижер хора при городской церкви Святого Мартинуса, а также постоянный органист симфонического оркестра города Лимбурга», - отметил он.

Следующим участником фестиваля органной музыки Penza Fest станет Андреас Кавелиус. Артист из Германии выступит в городе 19 марта.

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Гость|09.03.2020 18:55|

"Гастролёров" всех проверяют на новую заразу?

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