09.03.2020 | 15:30

Танцуйте на здоровье, если так хочется. Приезжая звезда не против. В Лермонтовской библиотеке выступила Лена Василек. Известная певица - частый гость в Пензе, и она всегда собирает полный зал зрителей. Порой даже приходится устанавливать дополнительные стулья.

Концерт праздничный, его посвятили Международному женскому дню.

«Я являюсь автором стихов моих песен, автором музыки всех моих песен, и все стихи, которые звучат сегодня со сцены, тоже мои - для вас, дорогие! Самое главное - сегодня со сцены льется наша любовь к вам!» - отметила певица.

Вот уже на протяжении нескольких лет Лена Василек выступает только босяком. По признанию певицы, без обуви она остро чувствует всю энергию, исходящую от зала.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.