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Культура | В Пензе выступила босиком певица Лена Василек

09.03.2020|15:30
Печать

Танцуйте на здоровье, если так хочется. Приезжая звезда не против. В Лермонтовской библиотеке выступила Лена Василек. Известная певица - частый гость в Пензе, и она всегда собирает полный зал зрителей. Порой даже приходится устанавливать дополнительные стулья.

Концерт праздничный, его посвятили Международному женскому дню.

«Я являюсь автором стихов моих песен, автором музыки всех моих песен, и все стихи, которые звучат сегодня со сцены, тоже мои - для вас, дорогие! Самое главное - сегодня со сцены льется наша любовь к вам!» - отметила певица.

Вот уже на протяжении нескольких лет Лена Василек выступает только босяком. По признанию певицы, без обуви она остро чувствует всю энергию, исходящую от зала.

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Гость|09.03.2020 19:02|

БОСИКОМ НИЗЯЯЯЯ. ВСЕЛЕНСКИЙ ГРИБОК МОГЁТ БЫТЬ.

Имя: Гость
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