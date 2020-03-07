07.03.2020 | 17:25

В детской школе искусств имени Ю. Е. Яничкина прошел большой праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню. На сцену вышли воспитанники всех творческих коллективов учреждения дополнительного образования.

«Очень волнуются, но порадовать своих мам сегодня получится у всех, потому что концерт будет большим в двух отделениях, с антрактом. Каждая мама сможет увидеть своего ребенка на сцене и почувствовать радость от того, что он подарит», - рассказала заместитель директора школы искусств Ольга Лимонова.

В программе - 40 номеров: хореографические, вокальные, цирковые. Был даже модный показ от воспитанников студии «Художник-модельер».

«У нас ассоциируется с чем-то сладким этот номер, поэтому мы девочек представляем в виде конфеток. А я как царь среди всего этого, можно так сказать», - не без юмора отметил воспитанник школы Михаил Барбашов.

Украшением концерта под названием «Весеннее очарование» стало выступление артистов хореографического ансамбля «Зоренька».

Мероприятие стало уже доброй традицией и возможностью продемонстрировать свои таланты самым юным артистам детской школы искусств. Мамы с умилением наблюдали за дебютом своих чад.

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