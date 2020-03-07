Сетевое издание|18+|Воскресенье|8 мар 2020|01:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
  78.81  |  $  69.68

Культура | В Пензе воспитанники школы искусств выступили для мам

07.03.2020|17:25
Печать

В детской школе искусств имени Ю. Е. Яничкина прошел большой праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню. На сцену вышли воспитанники всех творческих коллективов учреждения дополнительного образования.

«Очень волнуются, но порадовать своих мам сегодня получится у всех, потому что концерт будет большим в двух отделениях, с антрактом. Каждая мама сможет увидеть своего ребенка на сцене и почувствовать радость от того, что он подарит», - рассказала заместитель директора школы искусств Ольга Лимонова.

В программе - 40 номеров: хореографические, вокальные, цирковые. Был даже модный показ от воспитанников студии «Художник-модельер».

«У нас ассоциируется с чем-то сладким этот номер, поэтому мы девочек представляем в виде конфеток. А я как царь среди всего этого, можно так сказать», - не без юмора отметил воспитанник школы Михаил Барбашов.

Украшением концерта под названием «Весеннее очарование» стало выступление артистов хореографического ансамбля «Зоренька».

Мероприятие стало уже доброй традицией и возможностью продемонстрировать свои таланты самым юным артистам детской школы искусств. Мамы с умилением наблюдали за дебютом своих чад.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте