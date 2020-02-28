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Культура | В Губернаторском доме открыли экспозицию «Солнце на ладони»

28.02.2020|19:27
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Главное - это впечатление, которое дарит зрителю картина. Такую задачу ставили перед собой французские художники, создавшие в последней трети XIX века новое направление в искусстве - импрессионизм.

Последователи великих французских живописцев были и в России. Некоторые созданные ими работы хранятся в Пензенской картинной галерее. Извлеченные из запасников, они составили новую экспозицию «Солнце на ладони», открывшуюся в Губернаторском доме.

«Солнечный цвет в импрессионизме является главенствующим. В чем-то он отделил историю европейского классического художественного искусства от нового направления, дата рождения которого - 1872 год», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

В экспозиции более 40 работ. Представлены картины В. А. Серова, К. А. Коровина, М. В. Леблана, З. И. Зацепиной, И. Э. Грабаря и других русских художников. Есть и портрет, созданный Владимиром Филатовым.

«Знакомая моя была согласна, чтобы я написал ее, получилось так воздушно», - рассказал художник.

Выставка полотен русских импрессионистов будет работать в Губернаторском доме как минимум в течение двух месяцев.

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