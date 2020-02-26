26.02.2020 | 19:13

Песню участники открывшегося в пензенском вузе музыкального клуба «Споемте, друзья!» исполняли стоя. Слова «Священной войны» все они знают наизусть. Композиция, написанная на второй день после нападения фашистов на Советский Союз, мгновенно стала гимном тех, кто ушел на фронт, и тех, кто остался в тылу.

Участниками клуба стали студенты, ветераны, преподаватели вуза - как действующие, так и ушедшие на заслуженный отдых.

«Это очень важно и очень приятно, что нас не забывают, приглашают, помнят», - рассказала заместитель председателя Пензенского областного совета ветеранов Мария Ратушная.

«Солдат без песни - не солдат. Война - это тяжелейшее испытание не только для военнослужащих, которые исполняют свой долг на поле боя, но и для всего народа. Великая Отечественная война была тяжелейшим испытанием», - отметил председатель Пензенского городского совета ветеранов Вячеслав Анпилогов.

Все встречи клуба будут посвящены композициям, созданным с 1939 года, до начала Великой Отечественной войны, и заканчивая 1945-м.

«Если битва за Москву, то это песни, которые были написаны в этот период, а если блокада Ленинграда - значит, это песни, которые были написаны в этот период. Самое главное, что мы будем не только петь. Мы будем общаться, знакомиться, студенты и ветераны, и изучать историю создания этих песен», - пояснила начальник отдела культурно-проектной деятельности ПГУ Алла Тархова.

Музыкальный клуб «Споемте, друзья!» будет собираться каждую среду в 15:30 в 12-м корпусе ПГУ (ул. Лермонтова, 37).

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