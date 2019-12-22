22.12.2019 | 14:43

Пройтись по Пензенскому краю предлагают и иностранным туристам. В областном центре подвели итоги заключительного этапа конкурса юных экскурсоводов.

На немецком языке ученица девятого класса 37-й школы Юлия Сотникова рассказала о селе Черкасском.

«Мне нравятся места, они очень красивые, живописные. Мне нравится история - она мистическая. Думаю, вам тоже будет интересно ее услышать», - предположила она.

Конкурс проходил уже в пятый раз. Но впервые в него включили экскурсии на иностранных языках. Рассказывать можно было на английском, немецком или коренном одного из народов Пензенской области. Кстати, использовать в своей научной работе последний вариант никто не отважился. Представлять достопримечательности на великом и могучем гораздо проще, признаются участники конкурса, главная цель которого - привлечь интерес школьников к изучению родного края.

«У нас есть региональный проект «Культурная суббота». И многие из экскурсий, которые дети сегодня будут представлять, они либо уже опробовали в рамках этого проекта, либо предполагают опробовать», - сообщила куратор конкурса Александра Григорьева.

Конкурс «Пройдись по Пензенскому краю» состоял из двух этапов. На первый, заочный, было отправлено около тридцати групповых и индивидуальных проектов. Из них отобрали шестнадцать лучших.