21.12.2019 | 11:13

В пятницу, 20 декабря, в Пензенском областном драмтеатре имени А. В. Луначарского в шестой раз прошел новогодний праздник для детей войны - пожилых людей, чье детство пришлось на 1941-1945 годы.

В театре побывало свыше 700 гостей из Пензы и 15 районов Пензенской области. Это были пенсионеры 1928-1945 годов рождения, их сопровождающие, а также волонтеры проекта «Дети войны».

В 2019 году благодаря акции «Мечты невидимых стариков» на праздник смогли попасть зрители, которые передвигаются с трудом. Для них были организованы транспортные перевозки.

«Многие из участников подготовили маскарадные костюмы. Ветераны получили новогодние подарки, поздравления, с удовольствием повеселились у елки вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и их помощниками Зайцем, Медведем и Волком», - сообщается на сайте облдрамтеатра.

После веселья у елки гости посмотрели волшебную сказку «Снежная королева».