21.12.2019 | 17:51

Воспитанники детского сада «Машенька» отправились в гости к сказке, а помогли им в этом артисты областной филармонии - творческий коллектив «Экспромт». В дошкольном учреждении музыканты исполнили произведения, которые звучат в популярных советских и российских кинолентах и мультфильмах. Многие из них уже стали классикой.

«Детей нужно приобщать к высокому искусству, как говорят, с молодых ногтей, с раннего детства, потому что такое искусство воспитывает вкус, поведение ребенка, развивает его интеллект и вообще делает его настоящим человеком», - отметила художественный руководитель творческого коллектива «Экспромт» Людмила Лузгина.

«Мы считаем, такие мероприятия нужно проводить как можно чаще, потому что целью их в первую очередь мы ставим культурное обогащение детей, что очень важно», - рассказала воспитатель детского сада № 8 «Машенька» Александра Хассан.

В представлении также приняли участие и юные актеры - первоклассники из пензенской гимназии № 6, выпускники этого детского сада.