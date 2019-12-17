17.12.2019 | 17:38

Театр «Кукольный дом» подготовил для пензенцев и гостей города большую новогоднюю программу под названием «Супер Елка». Завершаются репетиции яркого шоу, которое, по мнению художественного руководителя и самих актеров, понравится и юным зрителям, и их родителям.

«Мы считаем, что это веселый праздник. Он общий и для взрослых, и для детей по той причине, что именно в это время года мы все превращаемся в детей и хотим, чтобы нам было весело, радостно, задорно, драйвово и у нас было - самое главное! - хорошее настроение», - отметил художественный руководитель театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

Все детали представления в «Кукольном доме» пока не раскрывают, но известно, что по сценарию каждый из ребят станет непосредственным участником праздничной программы. Зрители побывают на «Супер ТВ» со сказочными героями и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Я здесь такой шоумен, который проводит прямой эфир. Здесь будет будут происходить умопомрачительные события, просто сенсация!» - заявил актер театра «Кукольный дом» Антон Некрасов.

Участники новогодней программы «Супер Елка» в кукольном театре смогут посмотреть и спектакль - добрую сказку «Тигренок и его друзья».