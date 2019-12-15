15.12.2019 | 15:59

С предновогодним концертом Пензу посетил органист, импровизатор и композитор из Словении Рудольф Церц. Свою программу он называет очень многогранной, в ней сочетаются произведения Генделя, Баха, Лангле и других музыкантов.

Исполнитель постарался обратить внимание пензенцев, в частности, на звон колоколов в произведении Жана Лангле. «Очень красивая комбинация», - подчеркнул Рудольф Церц.

Он лауреат множества международных органных конкурсов, проходивших в Словении, Германии, Франции. Музыкант широко известен и как композитор. Он заключил контракт с национальной оперой своей страны и ежегодно сочиняет для нее новые произведения.

Рудольф Церц высоко оценил качество звучания пензенского органа, а зрители - мастерство исполнения музыканта из Словении.