Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|15 дек 2019|16:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
  70.71  |  $  63.52

Культура | Пензенцы услышали многогранную программу органиста из Словении

15.12.2019|15:59
Печать

С предновогодним концертом Пензу посетил органист, импровизатор и композитор из Словении Рудольф Церц. Свою программу он называет очень многогранной, в ней сочетаются произведения Генделя, Баха, Лангле и других музыкантов.

Исполнитель постарался обратить внимание пензенцев, в частности, на звон колоколов в произведении Жана Лангле. «Очень красивая комбинация», - подчеркнул Рудольф Церц.

Он лауреат множества международных органных конкурсов, проходивших в Словении, Германии, Франции. Музыкант широко известен и как композитор. Он заключил контракт с национальной оперой своей страны и ежегодно сочиняет для нее новые произведения.

Рудольф Церц высоко оценил качество звучания пензенского органа, а зрители - мастерство исполнения музыканта из Словении.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте