14.12.2019 | 17:39

Региональный фестиваль «Юные таланты - за безопасность» завершился. На сцене оказались ребята, которые ярче всех проявили себя в вокале, танцах или театральном искусстве.

Девочки из образцового хореографического ансамбля «Изюминка» участвовали в конкурсе не в первый раз. Два года назад даже ездили со своим номером на всероссийский смотр. И все же для организаторов главное - не какое место займут дети, а что они запомнят.

«Что с огнем играть нельзя и огонь - это опасно для детей», - отметила участница конкурса Варвара Цыганова.

«Но иногда, когда, например, с родителями хотите поехать на пикник, пожарить сосиски, зефирки, то тогда делать это только с родителями, потому что самим можно пожечь все вокруг», - рассказала участница конкурса Ксения Гаврикова.

Фестиваль объединил ребят разного возраста. Девятиклассница Анастасия Зорина из кадетской школы № 70 мечтает после ее окончания поступить в академию МЧС в Санкт-Петербурге.

«Для меня спасатель - это человек, который всегда поможет, в любую трудную минуту не бросит Даже если ему придется жертвовать жизнью, то он пожертвует ею ради тебя», - пояснила участница конкурса.

Всех призеров конкурса наградили в торжественной обстановке. А победитель в номинации «Бардовская песня» Никита Карташов из нижнеломовской школы № 4 получил еще и горячую поддержку зрителей.