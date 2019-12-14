Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|14 дек 2019|19:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  70.71  |  $  63.52

Культура | В Пензе завершился фестиваль «Юные таланты - за безопасность»

14.12.2019|17:39
Печать

Региональный фестиваль «Юные таланты - за безопасность» завершился. На сцене оказались ребята, которые ярче всех проявили себя в вокале, танцах или театральном искусстве.

Девочки из образцового хореографического ансамбля «Изюминка» участвовали в конкурсе не в первый раз. Два года назад даже ездили со своим номером на всероссийский смотр. И все же для организаторов главное - не какое место займут дети, а что они запомнят.

«Что с огнем играть нельзя и огонь - это опасно для детей», - отметила участница конкурса Варвара Цыганова.

«Но иногда, когда, например, с родителями хотите поехать на пикник, пожарить сосиски, зефирки, то тогда делать это только с родителями, потому что самим можно пожечь все вокруг», - рассказала участница конкурса Ксения Гаврикова.

Фестиваль объединил ребят разного возраста. Девятиклассница Анастасия Зорина из кадетской школы № 70 мечтает после ее окончания поступить в академию МЧС в Санкт-Петербурге.

«Для меня спасатель - это человек, который всегда поможет, в любую трудную минуту не бросит Даже если ему придется жертвовать жизнью, то он пожертвует ею ради тебя», - пояснила участница конкурса.

Всех призеров конкурса наградили в торжественной обстановке. А победитель в номинации «Бардовская песня» Никита Карташов из нижнеломовской школы № 4 получил еще и горячую поддержку зрителей.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте